РИАМО - 18 дек. В столичном Музее Победы подвели итоги юбилейного года великого полководца на форуме «Наследники Александра Невского», в мероприятии приняли участие студенты из Московской области, сообщает пресс-служба музея.

В музее собрались студенты из 15 российских регионов России, среди которых Московская, Ленинградская, Рязанская, Пензенская, Калининградская области, Красноярский край, Башкортостан и другие. Всего в столицу приехали более 350 человек — финалисты Всероссийского фестиваля «12 подвигов Александра Невского», Всероссийского фестиваля дизайна «Точка RU», а также межвузовских соревнований по киберспорту.

В рамках форума состоялась историческая реконструкция знаменитого сражения новгородского войска со шведами в 1240 году. Кроме того, работала интерактивная выставка «Александр Невский — на все времена!» с элементами инсталляции и мультимедиа.

Победители межвузовских соревнований по киберспорту «Потомки великого полководца» провели турнир, а на панельной дискуссии и круглых столах студенты обсудили значение и образ Невского для молодежи.

Форум завершился торжественной церемонией награждения победителей комплекса мероприятий, приуроченных к 800-летию со дня рождения великого русского князя.