РИАМО - 18 дек. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова и руководитель Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова открыли в городском округе Красногорск Музей Российского общества Красного Креста и августейших владельцев имения Ильинское-Усово. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Для посетителей музей будет доступен с 19 декабря. Он станет частью «Императорского маршрута» — туристического проекта, который с 2019 года реализуется в Подмосковье Фондом при поддержке правительства региона, Минкультуры РФ и Ростуризма.

«Анне Витальевне (Громовой – ред.) низкий поклон. Для Московской области это огромный подарок — в имении откроются сразу 3 музея. Мы еще в начале пути по формированию «Императорского маршрута», в него войдут не только Красногорск, но и г.о. Одинцовский, Волоколамск, Сергиев Посад. Самое главное, чтобы дети, молодежь, взрослые, семьи шли сюда и видели наше великое духовное прошлое», — сказала Наталья Виртуозова.

Музей расположен в с. Ильинское в историческом здании лазарета для раненых и увечных воинов Русско-японской войны. Он обустроен Великой княгиней Елизаветой Федоровной в 1905 году. Благодаря скрупулезной работе реставраторов удалось сохранить исторические полы, потолки и тканевую обивку стен.

«Здесь мы можем почувствовать себя среди тех, кто участвовал в сражениях, а затем ожидал возвращения в семьи после выздоровления. Призыв к милосердию особенно актуален сейчас, во время ковида, когда мы непременно должны помогать друг другу. Возрождая эти традиции, мы можем поучаствовать в чужой судьбе, сделать чью-то жизнь лучше», — отметила Анна Громова.

В музее свыше 300 предметов, фотографий и документов о благотворительной и подвижнической деятельности августейших владельцев имения Ильинское-Усово: императора Александра II, императрицы Марии Александровны, Великого князя Сергея Александровича, Великой княгини Елизаветы Федоровны, Великого князя Дмитрия Павловича и Великой княгини Марии Павловны.

«В Московской области, несмотря на пандемию, появляются музеи. Не так давно открыли в Даровом, в усадьбе Достоевского. Скоро откроется Манеж в Звенигороде. Московская область развивается, к нам идет турист, мы должны сделать все, чтобы появлялось больше точек притяжения», — добавила министр культуры региона Елена Харламова.