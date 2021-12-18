РИАМО - 18 дек. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что на предстоящей неделе в Москву придет «ультраполярное вторжение» со стороны Карского моря, сообщает НСН.

По его словам, через центр европейской России с севера будет перемещаться быстрый «ныряющий» циклон. Он будет сопровождаться усилением ветра, аномально низким давлением, снегопадами и метелями.

«Самое неприятное, вслед за ним (циклоном - ред.) придет мощная холодная волна. <...> Будет поступатьочень холодный воздух из акватории Карского моря, случится так называемое «ультраполярное вторжение», — отметил синоптик.

Он добавил, что в Москве может быть побит температурный антирекорд этой зимы.

«Очень может быть, что уже в ночь на вторник в Москве будет обновлен температурный рекорд этой зимы, составлявший минус 17 градусов», — подчеркнул специалист, добавив, что температура будет на 10-12 градусов ниже климатической нормы.

Леус также предупредил, что снегопад 19 декабря ухудшит ситуацию с пробками, а дачникам предстоит «откапываться» самостоятельно.