РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Профсоюзная организация МУП «Водоканал» Подольска подвела итоги конкурса новогодних поделок среди детей «Новогоднее чудо своими руками», победителей наградили памятными подарками, сообщает администрация предприятия.

В ходе мероприятия экспертное жюри профсоюзного комитета определило три лучшие игрушки-поделки в разных возрастных группах.

В дошкольной группе (до 6 лет) победителем стал Леонид Ковалев. В возрастной группе 7-10 лет первое место присудили Роберту Ахмадулу. Среди ребят 11-14 лет первое место - у Валерии Черногубовой.

Победителей наградили памятными подарками, а сладкие подарки получат все участники конкурса.

Организаторы конкурса поблагодарили семьи за участие, творчество и фантазию. Также сказали спасибо юным талантам за праздничное настроение, яркие решения и неповторимые образы, приближающие всех к новогодней сказке.