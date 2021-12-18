РИАМО - 18 дек. В России на федеральном уровне мероприятие «Неделя памяти жертв холокоста» состоится с 17 января по 4 февраля, сообщается на сайте мероприятия.

Неделя памяти жертв холокоста проходит в стране ежегодно. В 2022 году это будет уже восьмая акция.

Ежегодная неделя памяти – это серия мемориальных и образовательных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв холокоста (27 января).

Важнейшая цель акции — не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны, заявить о недопустимости любых видов межнациональной ненависти и напомнить о решающей роли Красной армии в спасении евреев Европы.

В этом году в рамках недели памяти жертв холокоста мероприятия прошли в 82 российских регионах.

День памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти «Аушвиц» (Освенцим).