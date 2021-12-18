РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Хореографическая студия «Подольчане» дома культуры им. Карла Маркса стала абсолютным победителем международного хореографического конкурса «Кубок Москвы», сообщает администрация ДК.

Международный хореографический конкурс «Кубок Москвы» международного фестивального движения FestLife прошел при поддержке Государственного российского дома народного творчества им. В.Д. Поленова министерства культуры РФ.

Участники коллектива покорили сердца всех членов жюри и собрали целую россыпь наград. Лауреатами первой степени стали старшая и средняя группа класса мальчиков. Коллектив получил Гран-при в номинации «Народный танец» и сертификат на 25 тыс. рублей. Также он стал абсолютным победителем и обладателем Кубка Москвы и сертификата на 200 тыс. рублей.

Руководитель коллектива Андрей Попов получил диплом «За педагогическое мастерство и большой вклад в развитие детского и юношеского творчества».

Администрация ДК поздравила хореографическую студию «Подольчане» и пожелала новых побед.