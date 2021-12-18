РИАМО - 18 дек. Жилой дом загорелся в деревне Суропцево в Сергиево-Посадском городском округе, в результате ЧП пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Сигнал о возгорании потупил пожарным в 09:05 в субботу. Специалисты потушили огонь в жилом доме в 16:17.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек, а также 3 единицы техники.

При возникновении возгорания или другого ЧП следует обращаться в подмосковный главк МЧС России по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, а еще можно позвонить по единому телефону спасения «112».