РИАМО - 18 дек. Городской округ Мытищи с рабочей поездкой посетил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. Ранее в ходе личного приема к нему обратилась местная жительница Марина Боровских, которая рассказала об обнаружении несанкционированных навалов стройотходов в Мытищинском лесопарке, сообщает пресс-служба зампреда.

На место выехала комиссия в составе главы округа Виктора Азарова, его заместителей, руководителей профильных подразделений и председателя комитета лесного хозяйства Московской области Еленой Казимир. В рамках проверки были осмотрены участки лесопарка, на которых, по словам экоактивистки, навален асфальтовый бой.

«Прямой диалог с населением — важная составляющая нашей работы. Такую задачу перед нами ставят и губернатор, и президент страны. Именно поэтому я пригласил коллег на месте рассмотреть конкретную ситуацию, так как все решения прежде всего должны основываться на фактах», — подчеркнул Филимонов.

По словам Азарова, хорошо, что в Мытищах живут неравнодушные люди.

«Всегда говорю, что нам очень помогает в работе обратная связь. Совместно с активистами нашего округа, зампредом правительства Георгием Филимоновым, председателем комитета лесного хозяйства Московской области Еленой Казимир и представителями лесной охраны мы прошли более 5 км по лесопарку. Осмотрели каждый участок, по которым у Марины были вопросы», — добавил глава Мытищ.

Так как у заявительницы появились сомнения, что в лесу под снежным покровом могут скрываться какие-то отходы, то договорились повторить встречу весной, когда снег растает.