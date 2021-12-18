РИАМО - 18 дек. По итогам уходящего года бюджет Московской области вырастет на 20%, что даст дополнительные ресурсы для реализации проектов в сферах образования, здравоохранения, дорожной инфраструктуры, общественного транспорта и благоустройства. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы видим заметный рост промышленности и экономики, самое главное — бюджета. Бюджет, я думаю, мы увидим плюс 20%% в 2021 году. Это позволяет нам иметь дополнительные ресурсы на те направления, которые для каждой семьи имеют принципиально важное значение: образование, здравоохранение, дороги, общественный транспорт, и, конечно, благоустройство. Это пять «магистралей», по которым мы должны успевать обеспечивать перемены», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что мощная экономика позволяет проводить в регионе преобразования, которые ждут люди, а также создавать рабочие места. По словам губернатора, в текущем году будет создано 60-70 тыс. рабочих мест, «это хорошая цифра».

Воробьев отметил, что всего за год в область привлекли более 1 трлн рублей инвестиций, а в следующем году число должно вырасти до 1,2 трлн. Перед властями региона стоит задача — ежегодно увеличивать объем инвестиций не менее чем на 10%.

«Мы за этим показателем следим, а чтобы у инвесторов все получалось, мы должны обеспечить им максимальное содействие. Земля, инфраструктура, услуги с подключениями. Все это мы берем на себя. В таком случае к нам приходит больше предприятий для реализации своих проектов», — уточнил губернатор.

Он добавил, что в стадии реализации в Подмосковье на сегодня находятся свыше 400 крупных инвестпроектов.