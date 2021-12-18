РИАМО - 18 дек. В связи с техническим сбоем в субботу на информационных ресурсах МВД России наблюдаются неполадки в работе Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Госуслуги можно будет получить 19 декабря, сообщается на сайте «МВД Медиа»

Последствия произошедшего сбоя сейчас устраняют специалисты. Пока проводятся данные работы, предоставление госуслуг для граждан приостановлено. Так, пока нельзя получить услуги по регистрации автомобилей и выдаче водительских прав. Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, выполняются.

После устранения проблем сотрудники ГИБДД во всех российских регионах 19 декабря проведут прием граждан. Приемы состоятся в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах.

А еще будет обеспечена возможность использования платежных документов, оплаченных со скидкой 30%, тем людям, которые записались на прием 18 декабря, в последующие дни. Решения о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации машин будут приниматься с учетом данного сбоя.