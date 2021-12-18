РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Жителям подмосковного Красногорска разъяснили, как они могут установить счетчики на газ, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В администрации округа в субботу стартовал третий в нынешнем году муниципальный форум «Управдом». В повестку вошли вопросы о газовой безопасности, едином платежном документе, обсуждение работы УК.

Одна из участниц форума попросила разъяснить, как можно установить счетчики потребляемого газа в муниципальной квартире.

«Для установки счетчика в муниципальной квартире необходимо написать заявление в администрацию округа. Мы возьмем его в работу, заложим работы в бюджет. Это не будет быстро, но в течение года мы будем обязаны эти счетчики установить», - сообщила первый замглавы администрации горокруга Надежда Барило.

Она добавила, что собственники квартир для установки счетчиков могут обратиться в любую специализированную организацию. Лучше всего ту, которая обслуживает дом. Работы проводятся за счет собственника.