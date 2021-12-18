РИАМО - 18 дек. Сахар может присутствовать в рационе человека даже в скрытом виде. Среди продуктов, которые содержат такой сахар – газировка, готовые соусы, особенно с томатной пастой, сообщила кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева.

«Обычно человек не подозревает, что в такой пище может содержаться много лишнего сахара. Фруктовые йогурты и творожные массы, сладкие молочные продукты также содержат сахар. Кроме того, различные мюсли и продукты для быстрого завтрака, как правило, содержат в своем составе сахар», – сказала Пигарева в эфире радио Sputnik.

Она предупредила, что «скрытые» сахара могут быть в составе продукта, даже если слова «сахар» в составе нет.

«Например, по составу продукт без сахара, но при этом добавляется какой-то сироп: топинамбура, агавы. Это в любом случае простые сахара. Возможно, натуральный подсластитель, например, мед, более предпочтителен, чем обычный сахар, но опять же важно, в каком количестве он будет», - уточнила врач.

По ее словам, простые сахара также должны учитываться в количестве потребленных калорий за сутки.

По рекомендации ВОЗ, на простые углеводы у человека должно приходиться до 5-10% потребляемых калорий. Средняя норма составляет 1,7 тыс. ккал в сутки, поэтому съедать можно до 9 чайных ложек сахара в день.