РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Жителям подмосковного Красногорска напомнили о пользе автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В администрации округа в субботу стартовал третий в нынешнем году муниципальный форум «Управдом». В повестку вошли вопросы о газовой безопасности, едином платежном документе, обсуждение работы УК.

«Уважаемые жители, вы должны знать, если у вас газовая плита, газовая колонка для нагревания воды, у вас обязательно на руках должен быть договор на обслуживание газового оборудования», - сказала первый замглавы администрации горокруга Надежда Барило.

В форуме принял участие представитель специализированной компании, занимающейся обслуживанием газового оборудования. Он сообщил, что повысить безопасность эксплуатации газового оборудования могут автоматизированные системы контроля. Он сообщил, что самый простой сигнализатор, который в случае утечки газа будет сигнализировать звуком, стоит около 900 – 1200 рублей без учета стоимости установки.

Сигнализатор с клапаном на одну плиту обойдется около 3 тыс. рублей, на плиту и колонку – около 5 тыс. рублей.