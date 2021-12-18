РИАМО - 18 дек. В жилом доме в селе Софьино Раменского городского округа произошел пожар, возгорание потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре поступила в 22:36 17 декабря. Пожарные потушили горящий дом и ликвидировали последствия случившегося в 05:15 в субботу.

О пострадавших при возгорании не сообщается. Огонь тушили 12 человек и 3 единицы техники.

При возникновении пожара следует обращаться в подмосковный главк МЧС России по телефону доверия 8(498)505-41-70, а еще позвонить по телефону спасения «112».