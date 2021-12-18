РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Спортсменка МУ СШОР «Космос» Софья Полякова из Подольска заняла первое место на первенстве Московской области по боксу, сообщает администрация округа.

Недавно в Королеве прошло первенство Московской области по боксу среди юниорок 17-18 лет, девушек 15-16 лет, девочек 13-14 лет. Спортсменки МУ СШОР «Космос» заняли высокие места.

Полякова стала лучшей в весовой категории 63 кг. Анна Борисова в весовой категории 46 кг заняла второе место.

Власти округа поздравили спортсменов и тренеров Валерия Алексеева и Евгения Соловьева и пожелали удачи и новых побед.