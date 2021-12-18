РИАМО - 18 дек. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в субботу днем отменили и задержали 29 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково 5 рейсов задержали, 4 отменили. В аэропорту Домодедово задержано 3 рейса, отменен 1. В Шереметьеве задерживаются и отменены по 8 рейсов.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там задержек и отмен прилетов и вылетов нет.

Рейс считается задержанным, если он отклоняется от своего расписания на 30 минут или более. Данные о статусе рейсов поступают напрямую от аэропортов.