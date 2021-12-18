РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В подмосковном Подольске проложили лыжные трассы протяженностью 5 км в лесопарке «Дубки» недалеко от улицы Высотная и в лесу за поселком Дубровицы, сообщает администрация округа.

Также лыжные трассы планируют проложить в парке культуры и отдыха «Дубрава» и в лесопарке «Елочки».

Одним из главных спортивных событий текущего зимнего сезона станет «Подольская лыжня - 2022», которая пройдет 30 января в лесопарке «Дубки». Это ежегодная массовая лыжная гонка, во время которой свои умения демонстрируют как новички, так и профессионалы, входящие в сборные Московской области и России.

Традиционно для участников подготовят несколько дистанций: для детей, для новичков и любителей, для спортсменов-профессионалов. Свой результат каждый лыжник сможет узнать сразу после финиша.

19 февраля в лесу за поселком Дубровицы проведут ежегодные соревнования по лыжным гонкам памяти Героя России Александра Монетова, погибшего в 1995 году при выполнении специального задания во время Первой чеченской войны.

В программе массовые заезды, гонки в свободном стиле и многое другое. Традиционно участие примут спортсмены и любители разных возрастов. Победителей определят по лучшему результату на дистанции в каждой возрастной группе.

Всех победителей и призеров наградят грамотами, кубками, призами и медалями комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска. Самые юные и возрастные участники, а также самая спортивная семья получат грамоты и призы.