РИАМО - 18 дек. Врач-терапевт высшей категории Диана Ким посоветовала любителям зимнего отдыха не рисковать своим здоровьем и носить медицинские маски на крытых катках, так как они являются общественным местом и там высок риск заражения коронавирусной инфекцией.

В России уже зафиксированы несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», в то время как в других странах он распространяется очень быстро из-за своей высокой способности передаваться от больных людей к здоровым.

«Начался зимний сезон, открываются общественные катки, конечно, на них надо соблюдать определенные правила поведения. Из-за пандемии коронавируса и из-за более агрессивного омикрон-штамма правила безопасности немного отличаются от привычных», – сказала Ким в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что маску носить необходимо, если каток небольшого размера и крытый. А вот если площадка для катания на коньках находится на свежем воздухе, то маску можно не надевать. Но в любом случае необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Врач также посоветовала не посещать общественные раздевалки во избежание заражения коронавирусной инфекцией.

«Лучше на каток приходить со своим снаряжением. Это нужно, чтобы не посещать пункт проката и ограничить количество контактов с другими людьми в раздевалке. Если вы не имеете своих коньков и вам надо взять их в аренду, то лучше подождать, пока в помещении останется мало людей, зайти и соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 м, а также носить маску», – заключила Ким.