РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В работе информационных ресурсов МВД России произошел технический сбой, поэтому жители Подольска временно не могут зарегистрировать транспорт и получить права, а также получить информацию о штрафах. Об этом сообщает группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Неполадки возникли в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В соответствии с поручением первого заместителя министра внутренних дел РФ генерал-полковника полиции Александра Горового в субботу приостановлено предоставление государственных услуг.

При устранении возникших технических проблем прием граждан в подразделениях регистрационно-экзаменационных подразделений возобновят 19 декабря.