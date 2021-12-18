РИАМО - 18 дек. Из-за предстоящего снегопада столичным водителям лучше использовать для поездок городской транспорт, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В субботу вечером прогнозируется сильный снегопад, который продлится до утра воскресенья. В городе будет много снега. Также возможно образование гололеда: это будет затруднять движение транспорта и влиять на скорость трафика.

«Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города», — сообщили в департаменте.

Там добавили, что московский транспорт готов к работе в сложных погодных условиях.

При поездках на личных автомобилях горожанам нужно быть предельно внимательными. Находясь за рулем, необходимо держать дистанцию и не отвлекаться на смартфон.

Ранее МЧС предупредило о гололедице и сильном снеге в Московском регионе 18-19 декабря.