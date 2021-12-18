РИАМО - 18 дек. Возгорание произошло в нежилом здании в деревне Тереньково Орехово-Зуевского округа, огонь тушили около 5 часов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 05:21 в субботу. Последствия пожара ликвидировали в 10:36. Пострадавших в данном инциденте нет.

К тушению огня привлекались 20 человек и 5 единиц техники.

При возникновении возгорания следует сохранять спокойствие, не поддаваться панике. О пожаре нужно сообщил в ГУ МЧС России по региону по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения – «112».