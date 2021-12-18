РИАМО - 18 дек. Тело сотрудника полиции обнаружили около здания отдельного батальона патрульной службы УВД Восточного округа столицы, пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел утром в субботу. Тело мужчины нашли на улице Чечулина. Погибшим оказался 25-летний сотрудник полиции, только заступивший на службу.

По предварительным данным, полицейский мог покончить с собой. С места происшествия изъяли его табельное оружие.

Обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются. Проводится проверка.