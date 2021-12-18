РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 дек. Инспекторы ГИБДД в Королеве проведут беседы с жителями города для снижения детского травматизма, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

В Королеве с 20 декабря и по 23 января пройдет комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», направленное на снижение детского травматизма на дорогах.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут дополнительные профилактические беседы с учащимися в общеобразовательных организациях по безопасности дорожного движения в зимний период, а также примут участие в родительских собраниях и педагогических советах с обсуждением вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

«В ходе мероприятия «Зимние каникулы» сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание соблюдению водителями правил перевозки детей, а маршруты патрулирования экипажей ДПС будут приближены к местам массового нахождения детей-пешеходов», - говорится в материале.