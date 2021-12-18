РИАМО - 18 дек. В Подмосковье и столице до 6 часов 20 декабря действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень опасности погоды из-за сильного снега объявили в Московском регионе с 21 часа 18 декабря до 10 часов 19 декабря.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории всех областей Центрального федерального округа.

В ночь на 19 декабря в регионе будет облачная погода, пройдет снег, местами сильный, прогнозируется гололедица. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6-11 м/c. Температура будет минус 4- минус 2 градуса. Днем снег будет идти временами, температура повысится до минус 2 – 0 градусов.

Днем и ночью 20 декабря температура ожидается одинаковая – минус 8 – минус 6 градусов. Пройдет снег, местами метель, также ожидаются гололедица и сильный ветер с порывами до 17 м/с.