РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 дек. Жителей городского округа Королев предупредили о технических сбоях в работе информационных ресурсов МВД России, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД УМВД России по муниципалитету.

В связи со сбоем в работе отмечаются неполадки в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции.

В соответствии с поручением первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции Александра Горового 18 декабря приостановлено предоставление некоторых государственных услуг.

Прием граждан в подразделениях регистрационно-экзаменационных подразделений будет проходить 19 декабря.