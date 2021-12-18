РИАМО - 18 дек. Полицейские обнаружили мертвого мужчину в салоне автомобиля Chevrolet на Озерковской набережной в столице, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, прибывший на вызов патруль нашел в автомобиле мужчину, который, предварительно, умер из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

Рядом с телом находилась девушка со следами крови. Она объяснила, что отдыхала в баре, а затем поранилась, когда перелезала через забор.

По ее словам, мужчину в машине она не знает, просто увидела, что он без сознания.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

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