РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 дек. В городском округе Королев провели соревнования по ракетомоделированию, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В них приняли участие более 60 человек.

«На соревнования каждый продемонстрировал свою ракету. Оценивались они по длительности полета. Кроме того, на открытии соревнований внук Сергея Королева обратился к детям по видеосвязи и пожелал им удачи», - сказала педагог дополнительного образования Наталья Синицына.

Соревнования прошли на площади перед Мемориалом Славы. Участники по очереди запускали ракеты, а судьи подсчитывали время. Победители получили дипломы.