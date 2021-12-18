РИАМО - 18 дек. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в столице начался масштабный ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и кактусов «Тропическая зима». На нем представлено более 1 тыс. орхидей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, на выставке можно увидеть кактусы, алоэ и агавы, хищные растения, кофе, пальмы, манго и ананасы, папоротники и лианы.

Гостям выставки будет доступна часть старинной субтропической оранжереи Ботанического сада МГУ, которая была закрыта из-за работ по реконструкции больше 20 лет назад. Посмотреть на орхидеи и другие растения можно будет до весны 2022 года.

Самые редкие орхидеи огорожены стеклянными витринами, но большинство из цветов находятся в максимально естественной среде. Гости выставки смогут отыскать в оранжерее: орхидеи-вампиры, орхидеи-пчелы и орхидеи-тигры, а еще самый черный и самый маленький цветок.

На фестиваль можно пройти по билету в «Аптекарский огород», его можно купить в кассе или онлайн. Для многодетных семей и дошкольников вход бесплатный. Гостям старше 18 лет нужно будет предъявить QR-код.

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