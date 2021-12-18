РИАМО - 18 дек. До конца следующего года порядка 300 тыс. жителей Московской области получат в свои дома «голубое топливо» по доступной цене, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что по президентской программе соцгазификации в регионе за проведение газа нужно будет вместо 1-2 млн рублей, как это было раньше, заплатить максимум 150 тыс.

«Это 100-150 тыс. рублей в зависимости от набора, что ты берешь — бойлер, плита, котел. Если все вместе, то максимум — 150 тыс. рублей. Здесь нам очень помогла программа президентская и, в частности, участие «Газпрома». Потому что была большая проблема с ГРС, мощностей нужно больше, чтобы прокачивать газ. Нужно было модернизировать ГРС», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор добавил, что «Газпром» направляет большие ресурсы в регионы на льготную газификацию, это также помогло Подмосковью.

До границ участка газ подводят бесплатно. Главное, чтобы в населенном пункте находился магистральный газопровод, а дом был официально зарегистрирован. Оплата идет только за оборудование.

«Сейчас мы газифицируем тех, кто находится в границах населенного пункта и тех, у кого зарегистрирован дом. Президент поставил задачу до конца 2022 года завершить эту программу, поэтому мы стараемся: сделали мобильные офисы, дополнительные услуги, что в одном месте можно было получить все необходимое», — отметил Воробьев.

Подать заявку на заключение комплексного договора, оформить ряд других социальных услуг можно в почти 700 стационарных и мобильных офисах социальной газификации, а также дистанционно на сайтах https://mosoblgaz.ru/sg и https://minenergo.mosreg.ru.