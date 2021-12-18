РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 дек. В Королеве в четвертый раз прошел слет Дедов Морозов, зимние волшебники собрались на Центральной площади, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

На мероприятие пришли Деды Морозы от мала до велика, самому младшему из них всего 3 года.

«Сегодня на площади собрались Деды Морозы - помощники нашего главного волшебника. Всем вам спасибо за участие, за активность, вместе мы сделаем праздник ярким и незабываемым», - сказала заместитель главы администрации округа Виктория Королева.

Для участников и гостей праздника провели игры и танцы. Баба Яга вместе с главным Дедом Морозом колдовали, играли и пели. Все зимние волшебники и гости праздника прошли парадом от Центрального парка до площади, где их встречал духовой оркестр.

Праздник завершился хороводом и танцами.