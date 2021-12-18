РИАМО - 18 дек. На столичной ВДНХ в экоцентре «Цветоводство» 22 декабря пройдет церемония награждения победителей и призеров международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» из Московской области, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

На премию поступило свыше 9,5 тыс. заявок из всех регионов России, а также 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. Были определены 200 победителей и призеров, среди них есть и представители Московской области. Их имена объявили в ноябре.

Первые места заняли в номинации «Экомир» Юлия Немцева (15 лет, Наро-фоминская школа №7), в номинации «Эковолонтер» – Ульяна Трещалина (12 лет, Наро-Фоминская школа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), в номинации «Экоэтикет» – Ирина Чебарева (14 лет, школа №30 г. Балашиха).

Второе место в номинации «Экоблогер» заняла Виталия Попушой (13 лет, Домодедовская школа №12. В номинации «За прорыв в Интернете» отметили Анастасию Гусеву (7 лет, школа Совхоза имени Ленина в Видном).

Самым юным экоблогером стала Мария Гутова (7 лет, Одинцовская школа №17). Диплом I степени от председателя жюри, вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, получит Милана Тимошенко (9 лет, Ломоносовская школа №5, Одинцовский округ), диплом II степени – коллектив Центра реабилитации и образования №7 (поселок Гидроузла имени Куйбышева, Подмосковье).

Кроме того, на конкурсе отметили команду «Дети Особой планеты (дети-инвалиды)» (Ступино) Надежда Елец (8 лет, школа №9), Антон Орлов (9 лет, школа №10), Нелли Котова (9 лет, школа №10), Алина Полисова (9 лет, школа-интернат), Катерина Коннова (8 лет, школа-интернат), Виктория Колесникова (12 лет, школа-интернат).

Всего из Подмосковья на конкурс поступило более 420 работ, в том числе более 200 в номинацию «Экофокус», около 70 – в «Сохраним планету вместе», порядка 50 – в «Юный экоблогер», примерно столько же – в «Экорисунок», более 10 – в «Экомультфильм».

В топ-5 по числу поступивших работ среди детских домов, социально-реабилитационных центров, приютов для детей, школ-интернатов для детей с ОВЗ вошло МБОУ «Наро-Фоминская школа для обучающихся с ОВЗ», откуда принято 18 работ.