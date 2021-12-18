РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В микрорайоне Климовск городского округа Подольск на фермерском рынке возле гипермаркета «Глобус» в субботу во время развлекательной программы с танцевальными номерами и мастер-классами раздали подарки для детей. Об этом сообщил «РИАМО в Подольске» директор молодежного центра «Максимум» Михаил Жученко.

Рынок открылся 17 декабря и будет работать все выходные с 10:00 до 18:00 в рамках проекта «Зима в Подмосковье». На нем можно купить новогодние деревья, продукты питания, подарки и сувениры к празднику. На сцене с 12:00 до 15:00 ежедневно проходит насыщенная новогодняя развлекательная программа, анимация для детей, викторины.

В субботу в 09:00 начала играть фоновая музыка для всех участников ярмарки и гостей. Развлекательная программа прошла с 12:00 до 15:00. В ней приняли участие коллективы МЦ «Максимум». Гостям показали флешмоб, танцевальные зарисовки, с детьми играли волонтеры в костюмах ростовых кукол.

Также провели мастер-классы по бисероплетению, созданию елочных игрушек, изготовлению елочных веток и других изделий.

Администрация магазина «Глобус» предоставила территорию с палатками и обогревом, мебель, сладкие призы и подарки, напоила всех артистов кофе и чаем.