РИАМО - 18 дек. В 2022 году на территории ВДНХ в нескольких отреставрированных павильонах будут открыты новые экспозиции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он напомнил, что на ВДНХ уже отреставрированы 23 памятника культуры.
В следующем году после реставрации в бывшем павильоне «Геология» откроется экспозиция Биологического музея им. Тимирязева, а в павильоне №30 — Центр современных биотехнологий «Биотех».
Кроме того, на базе исторических павильонов «Коневодство» появится Центр национальных конных традиций Кремлевской школы верховой езды. Главным событием года станет открытие экспозиции Третьяковской галереи в Центральном павильоне.
«Выставка вернула прежний вид. Но важнее то, что за блестящими фасадами. Каждый исторический павильон наполняется новыми смыслами. Гости могут здесь отдыхать, учиться и знакомиться с историей нашей страны», — резюмировал градоначальник.
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