РИАМО - 18 дек. В 2022 году на территории ВДНХ в нескольких отреставрированных павильонах будут открыты новые экспозиции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что на ВДНХ уже отреставрированы 23 памятника культуры.

«В этом году открылся потрясающий павильон «Казахстан». Заработали мультимедийный центр «Союзмультпарк», «Бизнес.Техноград», Музей транспорта Москвы. Кроме того, мы благоустроили всю территорию выставки — это огромная работа!» — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В следующем году после реставрации в бывшем павильоне «Геология» откроется экспозиция Биологического музея им. Тимирязева, а в павильоне №30 — Центр современных биотехнологий «Биотех».

Кроме того, на базе исторических павильонов «Коневодство» появится Центр национальных конных традиций Кремлевской школы верховой езды. Главным событием года станет открытие экспозиции Третьяковской галереи в Центральном павильоне.

«Выставка вернула прежний вид. Но важнее то, что за блестящими фасадами. Каждый исторический павильон наполняется новыми смыслами. Гости могут здесь отдыхать, учиться и знакомиться с историей нашей страны», — резюмировал градоначальник.