РИАМО - 18 дек. В случае конфликта с США российская ракета «Циркон» может уничтожить авианосную ударную группу американского военно-морского флота, сообщает Газета.ru.

Таким мнением журналист Марк Эпископос поделился в статье для National Interest.

По его словам, Россия всегда была сухопутной державой и ВМФ использует в основном для защиты границ. При этом США нужен сильный флот для противостояния в мировом масштабе.

По словам Эпикопоса, у РФ нет своей авианосной ударной группы, при этом российские власти отлично понимают, какой урон может нанести ударная группа США.

Журналист считает, что в качестве главного оружия против ударной группы Россия может использовать крылатую гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон», а также готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем «Посейдон», который уже в СМИ называют «торпедой апокалипсиса».

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что создание суперсовременных гиперзвуковых ракет является ответом на действия альянса НАТО.