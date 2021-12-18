РИАМО - 18 дек. Уникальная по своим масштабам выставка «Азбука шедевра» открылась в подмосковном музее «Новый Иерусалим» в Истре. Здесь можно познакомиться с полотнами Натальи Гончаровой, Александра Дейнеки, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Ильи Репина и других художников. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Азбука шедевра» является главным культурным событием губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Свыше 120 произведений из своих фондов и постоянных экспозиций предоставили 30 российских региональных музеев. Многие работы специально к выставке прошли научную реставрацию.

«Мы мечтали об этом дне 2 года: меняли первоначальную концепцию, переносили сроки выставки... Но наше амбициозное желание сделать эпический проект с концептуальным замыслом и приглашением всех региональных музеев страны оставалось неизменным. И этот уникальный масштабный проект состоялся», — сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Министр выразила слова благодарности властям Подмосковья за возможность организации столь масштабной выставки.

«Я благодарю губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за поддержку нашего проекта, директоров региональных музеев за то, что предоставили шедевры из своих постоянных экспозиций. Я благодарю блестящую команду музея «Новый Иерусалим» и группу кураторов, которые верили в успех. Желаю выставке стать настоящим новогодним чудом для каждого посетителя», — сказала Харламова.

На выставке представлены поистине знаковые полотна — «Купчиха» и «Русская Венера» Бориса Кустодиева, «Косарь» Казимира Малевича, «Кацапская Венера» Михаила Ларионова, «Старая мельница» Василия Поленова, «Импровизация №209» Василия Кандинского, «Закат» Архипа Куинджи.

Картины, представленные в экспозиции, объединяют буквы русского алфавита. Каждая из них дает начало слову, вокруг которого выстраивается повествование. Насладиться творчеством русских живописцев жители региона и туристы смогут до 19 июня 2022 года.

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