РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Горнолыжный комплекс «Красная горка» в Подольске набирает группу взрослых новичков для обучения сноуборду, сообщает администрация комплекса.

Желающим старше 18 лет предлагают покататься в дружной компании и научиться уверенно чувствовать себя на сноуборде и на трассах разной сложности. Занятия будут проходить в группах по 8-10 человек по средам и пятницам в 20:00. Тренировки организуют под чутким присмотром опытных инструкторов.

Для обучения необходима физическая подготовка на уровне сдачи ГТО и желание учиться.

Планируется 8 тренировок по 70 минут каждая в месяц. Это обойдется в 8 500 рублей.

Запись в WhatsApp по номеру: 8(964)770-75-61.