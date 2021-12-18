РИАМО - 18 дек. Чтобы качество жизни в Подмосковье было на высоком уровне, нужно своевременно отвечать на запросы всех жителей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Губернатор отметил, что население области значительно выросло за последние 10 лет, регион активно развивается. По предварительным данным последней переписи, сейчас в области проживает почти 11 млн человек. По сравнению с предыдущим результатом цифра выросла на 3 млн.

По его словам, становится все больше становится задач, которые нужно решать.

«Люди не едут туда, где плохо. Люди не планируют свое будущее там, где нет перспектив. Поэтому нам очень приятно, что наши города растут», — сказал Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

Он добавил, что власти должны успевать удовлетворять запросы жителей.

«Качество жизни должно быть на высоком уровне. И в этом наша главная задача. И муниципальных, и региональных властей», — резюмировал глава Подмосковья.