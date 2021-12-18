РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска с 20 по 26 декабря будут проверять соблюдение ПДД водителями автобусов в рамках профилактического мероприятия «Автобус», сообщили организаторы акции.

Мероприятие проведут для снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте. Также ради усиления контроля за соблюдением перевозчиками требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения во время перевозки пассажиров.

Мобильные группы из числа инспекторов ДПС и сотрудников технического надзора отдела ГИБДД отработают наиболее аварийные участки дороги, конечные остановочные пункты маршрутного транспорта и автовокзалов. В рамках надзора за дорожным движением организуют проверку автобусов при выходе их на линию.