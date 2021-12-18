РИАМО - 18 дек. Следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении 5 наркодилеров, которые входили в международную этническую организованную группу. Дело направили для рассмотрения в Можайский городской суд Московской области, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Наркоторговцы осуществляли поставки героина из стран Центрально-Азиатского региона в Россию.
«Сбыт наркотиков происходил на территории более 10 регионов России, в том числе Московской области и Ставропольского края», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Наркодилеры арендовали две квартиры в Ессентуках Ставропольского края и использовали принадлежащие родственникам дом и хозяйственные постройки в Можайском городском округе Подмосковья, которые специально оборудовали для незаконного хранения крупных партий наркотических средств и их фасовки.
Координация осуществлялась с использованием различных интернет-мессенджеров, предназначенных для шифрования сообщений и осуществления анонимных звонков.
В мае 2020 года деятельность международной этнической организованной группы была пресечена. Оперативники задержали курьера, у которого изъяли 52 свертка с героином, а также мужчину, передавшего ему свертки. В жилище последнего в ходе обыска обнаружили 700 свертков с героином, а также около 2,5 кг нерасфасованного наркотика.
После еще 2 межрегиональных курьеров задержали на территории Можайского округа при получении очередной особо крупной партии наркотиков. У них изъяли около 2 кг героина. В ходе обысков было изъято около 30 кг высококонцентрированного героина. Всех задержанных отправили под стражу.
Уголовное дело, состоящее из 32 томов, с утвержденным обвинительным заключением направили в Можайский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
«Расследование иных эпизодов противоправной деятельности организованной группы продолжается», — добавила Волк.
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