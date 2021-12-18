РИАМО - 18 дек. Толпа фанатов встретила криками и аплодисментами актера Тома Фелтона на фестивале поп-культуры Bubble Comics Con, который проходит в столице, пишет РЕН ТВ.

34-летний британец, сыгравший Драко Малфоя в известной киносаге, выступил на сцене фестиваля.

На встречу с кумиром пришли поклонники всех возрастов. Когда молодой человек в сопровождении охраны появился в зале, толпа взорвалась криками и оглушительными аплодисментами.

Среди тех, кому удалось попасть на мероприятие, — две студентки, которые стали жертвами мошенников при попытке купить через соцсети билеты на встречу со звездой. Одна из них, Мария, даже записала видеообращение к Фелтону и попросила его о личной встрече. Девушка рассказала, что они с подругой его очень сильно любят.

Фестиваль кино, игр и комиксов Bubble Comics Con проходит в столичном выставочном комплексе «Экспоцентр». Мероприятие продлится два дня.

Ранее корреспондент РИАМО сообщал, что толпа фанатов собралась около «Экспоцентра», чтобы встретится с Томом Фелтоном. Поклонники актера прибыли из разных городов и сразу с самолетов и поездов приехали на фестиваль.

Томас Фелтон — британский актер кино, телевидения и озвучивания, певец и гитарист. Дебютировал в кино в 1997 году, сыграв второстепенную роль в комедии «Воришки», однако настоящая слава пришла к нему после исполнения роли Драко Малфоя в фильмах о волшебнике Гарри Поттере.

Недавно стало известно о выходе специального эпизода «Гарри Поттера», получившего название «Возвращение в Хогвардс». Он будет приурочен к 20-летию со дня выхода первой части фильма.