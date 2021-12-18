РИАМО - 18 дек. Атмосферное давление в Москве опустится до рекордно минимальных значений 19 декабря, сообщается на сайте «Метеовести».

По данным синоптиков, в воскресенье столица окажется вблизи центра циклона. Он раскрутится над западом Центрального региона. В связи с этим атмосферная воронка будет настолько мощной, что давление в его центре снизится до 723 мм рт. ст.

Примечательно, что данный показатель может оказаться новым суточным рекордом для 19 декабря. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1996 году — 730,6 мм рт. ст.

В Московском регионе ночью 18 декабря и утром 19 декабря ожидается снег, местами сильный. На дорогах будет гололедица.

В европейскую часть России на предстоящей неделе придут сильные холода: температура воздуха может снизиться до минус 25 градусов.