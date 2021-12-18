РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В микрорайоне Кутузово в Подольске на эстакаде на Большой Серпуховской улице водитель Hyundai Getz перестраивался в левый ряд, его обогнал и задел кроссовер, видео опубликовали в группе «Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидец ДТП выложил запись с камеры видеорегистратора. На нем видно, как Hyundai Getz перестраивается в левый ряд. Водитель кроссовера на высокой скорости перестраивается в правый ряд и обгоняет машину. Он задел Hyundai Getz, и машину развернуло.

Свидетели ДТП рассказали, что водитель кроссовера играл на дороге в шашки.