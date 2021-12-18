РИАМО - 18 дек. Технический сбой произошел в субботу в работе Федеральной информационной системы Госавтоинспекции, специалисты устраняют его последствия, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Из-за сбоя региональные подразделения ГИБДД приостановили оказание госуслуг, которые связаны с регистрацией машин, выдачей водительских прав, а еще был ограничен доступ к информации о штрафах за нарушения ПДД.

Сейчас специалисты ведомства проводят работы по устранению последствий данного технического сбоя.

В МВД подчеркнули, что такие случаи являются единичными. При их выявлении специалисты оперативно их устраняют.

Ведомство приносит извинения гражданам в связи с доставленными из-за сбоя неудобствами.