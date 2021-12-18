РИАМО - 18 дек. В Ярославской области произошло ДТП с участием автобуса, на котором дети ехали из Ростова в Солнечногорск на соревнования, автобус перевернулся. Об этом сообщает СУ СКР по Ярославской области.

Дорожная авария случилась в районе населенного пункта Деболовское. По данному факту следователи начали проверку.

Предварительно, в автобусе находились 14 детей в возрасте 8-16 лет, 5 взрослых и водитель. Во время пути автобус столкнулся с бревнами, высыпавшимися на проезжую часть из прицепа впереди идущего «КамАЗа».

Специалисты проводят необходимые проверочные мероприятия. Производство процессуальной проверки было взято на контроль руководством следственного управления Ярославской области.