РИАМО - 18 дек. В Подмосковье 11-летнюю девочку ужалил скорпион, который находился в мешке с игрушками. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент случился в деревне Тарасково Наро-Фоминского городского округа. Членистоногое укусило ребенка в руку, когда девочка стала доставать игрушки из мешка. Родители сразу вызвали медиков.

Сейчас девочка находится в больнице.

Откуда скорпион взялся в мешке мама девочки не знает, так как за границу семья не выезжала. Возможно, что он убежал от кого-то из соседей.