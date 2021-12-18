РИАМО - 18 дек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала соблюдать ограничительные меры по коронавирусу и проводить праздничные мероприятия в честь Нового года в режиме Covid-free. Об этом сообщает «МИР 24».

По ее словам, предстоящие праздники не должны привести к новому всплеску заражения коронавирусом в России.

Голикова уточнила, что за прошедшею неделю эпидемиологическая обстановка по Covid-19 усложнилась в 10 регионах страны: Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Тамбовской и Челябинской областях, на Алтае, в Башкирии, Дагестане и Чувашии.

Кроме того, она рекомендовала российским регионам нарастить темпы вакцинации от инфекции перед новогодними праздниками.

Всего в стране зарегистрировано 10 186 823 случая заболевания, врачи вылечили 8 952 266 пациентов, жертвами пандемии стали 296 180 человек.