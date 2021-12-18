РИАМО - 18 дек. Жителям Подмосковья необходимо соблюдать меры предосторожности из снегопада и гололедицы. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В Подмосковье ночью 18 декабря и утром 19 декабря ожидается снег, местами сильный. На дорогах будет гололедица.

Спасатели напоминают жителям региона, что при снеге стоит воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте.

При гололедице людям важно помнить, что передвигаться нужно осторожно и не торопясь, наступать на всю подошву, а также учитывать неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость.

Автомобилистам во время гололедицы рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. На дорогах нужно соблюдать скоростной режим и соблюдать дистанцию. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля.