РИАМО - 18 дек. На территории столицы объявлено экстренное предупреждение из-за сильного снега и гололедицы на дороге с 22 часов 18 декабря до 10 часов 19 декабря, сообщает пресс-служба московского главка МЧС России.

Автолюбителям на городских дорогах рекомендуют уменьшить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также в непогоду не советуют совершать внезапные для остальных участников движения маневры — обгоны, перестроения и опережения.

Пешеходам при движении возле автодорог следует обозначить себя светоотражающими элементами на одежде. Также не рекомендует оставлять детей на улице одних в непогоду без присмотра.

В случае ЧП москвичам посоветовали звонить по телефону «101» или единому телефону доверия ГУ МЧС России по столице: 8 (495) 637-22-22.