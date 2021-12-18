РИАМО - 18 дек. На территории столицы коммунальщики продолжают работы по уборке и вывозу снега с последующей зачисткой лотковой зоны и водоприемных решеток. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

При необходимости рабочие проведут подметание проезжей части, тротуаров, дворов и противогололедную обработку особо опасных участков дорог.

В субботу в городе прогнозируется температура от минус 3 до минус 1 градуса, местами слабый снег.

На грядущей неделе в европейскую часть России придут сильное похолодание, ветер и высокая влажность. Температура воздуха может снизиться до минус 25 градусов.