РИАМО - 18 дек. Работы по строительству транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе в столице закончены на четверть, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На северо-востоке столицы продолжается строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, которая должна увеличить пропускную способность данного участка МКАД на 20%. В настоящий момент работы завершены на четверть», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на данном объекте рабочие устраивают опоры и пролетное строение возводящегося путепровода через МКАД.

«Также идет устройство временных и постоянных съездов, демонтаж существующего путепровода через МКАД и переустройство инженерных коммуникаций – сетей связи, электрических сетей и дождевой канализации», – сказал вице-мэр.

Ранее Бочкарев отмечал, что с 2011 года на территории мегаполиса было построено и реконструировано 18 развязок МКАД, а общая протяженность дорог составила свыше 150 км.

«Реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетов развития транспортной системы Москвы», – подчеркнул глава Стройкомплекса.

По его словам, кроме реконструкции развязок и вылетных магистралей в городе проводятся комплексные мероприятия, направленные на развитие прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части МКАД за счет организации боковых проездов и переходно-скоростных полос.